Мэр Сочи Прошунин предупредил об угрозе атаки БПЛА в городе В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Москва8 июн Вести.Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Сочи, сообщил в мессенджере MAX мэр города Андрей Прошунин.

Тем, кого предупреждение застало дома, рекомендовано укрыться в помещениях, окна в которых отсутствуют или не выходят в сторону моря.

Если вы находитесь на улице,… укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания,… используйте для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи по соображениям безопасности приостановил прием и отправку рейсов.