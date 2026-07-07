Москва7 июл Вести.Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи. Об этом проинформировал жителей и гостей города-курорта мэр Андрей Прошунин в мессенджере MAX сегодня, 7 июля, в 12.16.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорится в публикации

Мэр призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала, а также напомнил о том, что во время его действия опасно подходить к окнам, использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Сегодня в полдень Росавиация сообщила о том, что аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы.