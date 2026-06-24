Москва24 июнВести.В Сочи введен режим угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в мессенджере MAX.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал Андрей Прошунин
Жителям и гостям курорта напомнили правила безопасности. Рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон или с окнами, не выходящими на море. Находящимся на улице нужно спрятаться в подвале, цоколе, тоннеле или подземном переходе. Опасно использовать в качестве укрытия автомобиль и прятаться у стен многоквартирных домов.
Горожан просят не снимать и не выкладывать в социальные сети работу ПВО, беспилотники и их обломки, а также действия оперативных и специальных служб.
Отбой сигнала прозвучит, когда обстановка в городе станет безопасной.
При необходимости следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.