Москва22 июн Вести.В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в мессенджере MAX.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин

При сигнале опасности жителям и гостям города рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон или там, где окна не выходят на море. На улице лучше спрятаться в подвале, цоколе, подземном переходе или тоннеле.

Власти предупреждают: прятаться в автомобиле и у стен многоквартирных домов опасно.

Также граждан просят не снимать и не выкладывать в социальные сети работу ПВО, беспилотники, их обломки и работу спецслужб.

Сигнал отбоя прозвучит, когда обстановка станет безопасной.

При необходимости следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.