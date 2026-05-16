В Сочи вновь действует режим беспилотной опасности В Сочи вновь объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов

Москва16 мая Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин вновь сообщил о введении режима угрозы атаки дронов на территории города.

Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале

Ранее, в 9 часов утра, в Сочи уже объявлялась угроза атаки беспилотников. Спустя почти 20 минут режим был отменен.

Граждан призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по единому телефону экстренных служб 112.