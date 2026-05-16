Москва16 маяВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин вновь сообщил о введении режима угрозы атаки дронов на территории города.
Внимание! На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале
Ранее, в 9 часов утра, в Сочи уже объявлялась угроза атаки беспилотников. Спустя почти 20 минут режим был отменен.
Граждан призывают сохранять бдительность и следить за официальными оповещениями. В случае экстренной ситуации необходимо звонить по единому телефону экстренных служб 112.