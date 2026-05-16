В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников Андрей Прошунин: режим беспилотной опасности в Сочи отменен

Москва16 мая Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что режим беспилотной опасности на территории города отменен. Для жителей и гостей курорта угрозы не существует.

Внимание! Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале

Глава города напомнил, что при обнаружении обломков сбитых дронов нельзя приближаться к ним, снимать их и пользоваться мобильными телефонами, находясь рядом. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону экстренных служб 112.

В 9 часов утра в городе уже объявлялась аналогичная опасность. Повторно режим угрозы атаки дронов был введен в Сочи в 9.57.

Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара возобновили работу в штатном режиме.