Москва16 маяВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что режим беспилотной опасности на территории города отменен. Для жителей и гостей курорта угрозы не существует.
Внимание! Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нетнаписал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале
Глава города напомнил, что при обнаружении обломков сбитых дронов нельзя приближаться к ним, снимать их и пользоваться мобильными телефонами, находясь рядом. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону экстренных служб 112.
В 9 часов утра в городе уже объявлялась аналогичная опасность. Повторно режим угрозы атаки дронов был введен в Сочи в 9.57.
Аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара возобновили работу в штатном режиме.