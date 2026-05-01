Угроза атаки БПЛА в Сочи миновала, опасности для людей нет Мэр Сочи объявил об отмене угрозы беспилотной атаки в городе

Москва1 мая Вести.В Сочи сняты угроза атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет написал он в мессенджере MAX

Прошунин напомнил, что обломки сбитых дронов могут представлять угрозу. Поэтому подходить к ним близко нельзя, как и снимать их и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону 112.

Предупреждение об угрозе атаки БПЛА в Сочи действовало чуть более часа.