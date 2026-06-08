Москва8 июнВести.В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нетнаписал он в мессенджере MAX
Он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять опасность, поэтому к ним нельзя подходить, снимать их и пользоваться рядом мобильными телефонами. Гражданам следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону 112.
Со своей стороны, Росавиация проинформировала, что в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали порядка 25 минут.