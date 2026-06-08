Угроза беспилотной атаки в Сочи отменена, аэропорт работает в штатном режиме Мэр Сочи объявил о снятии угрозы атаки БПЛА, аэропорт открылся для полетов

Москва8 июн Вести.В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет написал он в мессенджере MAX

Он напомнил, что обломки сбитых беспилотников могут представлять опасность, поэтому к ним нельзя подходить, снимать их и пользоваться рядом мобильными телефонами. Гражданам следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону 112.

Со своей стороны, Росавиация проинформировала, что в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали порядка 25 минут.