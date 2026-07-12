Москва12 июл Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки вражеских беспилотников на территории города.

Об этом он заявил в мессенджере MAX в 18.27 по московскому времени.

Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО; БПЛА и их обломков; работы специальных и оперативных служб; средств защиты объектов атаки отмечается в сообщении

Не рекомендуется подходить к окнам, укрываться лучше в помещении без окон. На улице следует спрятаться в цокольном этаже здания, подвале, тоннеле или в подземном переходе.

Не следует прятаться в машине или у стен многоквартирных домов.