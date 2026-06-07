Москва7 июн Вести.Мэр города Сочи Андрей Прошунин сообщил в мессенджере МАХ об угрозе атаки БПЛА.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) говорится в сообщении мэра

Жителей просят сохранять спокойствие. При нахождении в помещении следует не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

При нахождении на улице следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.