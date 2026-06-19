В Сочи в четвертый раз за день объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи в четвертый раз за день В Сочи в четвертый раз за день объявлена угроза атаки БПЛА

Москва19 июн Вести.На территории Сочи вновь объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает мэр города Андрей Прошунин в MAX.

Если вы находитесь дома: не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая) говорится в сообщении

На улице необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания: это подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Глава города напомнил о запрете съемок и публикации в соцсетях работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб.