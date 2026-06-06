Угроза атаки БПЛА повторно объявлена в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе повторно объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА повторно объявлена в Сочи и Сириусе

Москва6 июн Вести.В Сочи и федеральной территории "Сириус" 6 июня повторно объявлена угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили мэр города-курорта Андрей Прошунин и глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной! предупредил, в частности, руководитель Сочи в своем канале в мессенджере MAX, рекомендовав предпринять меры предосторожности

Ранее Росавиация второй раз за ночь 6 июня в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Сочи.