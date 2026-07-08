В Сочи вновь объявлена воздушная тревога, закрылся аэропорт города-курорта В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА вновь закрылся аэропорт

Москва8 июл Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повторно объявлена на территории Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки (БПЛА) предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Росавиация в целях безопасности вновь ограничила полеты в аэропорту города-курорта.

Воздушная тревога в Сочи объявлена в третий раз в период с вечера 7 июля, воздушная гавань также трижды приостанавливала полеты.