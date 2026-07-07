Москва7 июлВести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)объявлена в Сочи на федеральной территории "Сириус". Росавиация сообщила о закрытии аэропорта в городе-курорте.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопаснойпредупредил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем канале в мессенджере MAX
Аналогичное сообщение опубликовал в своем канале в MAX руководитель администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.
В то же время пресс-служба Росавиации сообщила, что в целях безопасности временно закрылся аэропорт города Сочи.