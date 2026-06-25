В Сочи закрылся аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи, закрылся аэропорт В Сочи закрылся аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА

Москва25 июн Вести.В Сочи объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА предупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX

Почти одновременно Росавиация сообщила о введении в аэропорту Сочи усиленных мер безопасности.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале пресс-службы ведомства в MAX

В Росавиации подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога из-за угрозы БПЛА объявлена в Туапсинском муниципальном округе.