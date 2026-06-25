Москва25 июнВести.В Сочи объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.
На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛАпредупредил мэр в своем канале в мессенджере MAX
Почти одновременно Росавиация сообщила о введении в аэропорту Сочи усиленных мер безопасности.
Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале пресс-службы ведомства в MAX
В Росавиации подчеркнули, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога из-за угрозы БПЛА объявлена в Туапсинском муниципальном округе.