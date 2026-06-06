Росавиация второй раз за ночь временно запретила полеты в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи временно закрылся второй раз за ночь Росавиация второй раз за ночь временно запретила полеты в аэропорту Сочи

Москва6 июн Вести.В аэропорту Сочи второй раз за ночь 6 июня приостановлены полеты в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Согласно данным РСЧС, на территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее в ночь на 6 июня аэропорт Сочи закрывался почти на 2 часа на фоне угрозы атаки БПЛА в городе-курорте и федеральной территории "Сириус".