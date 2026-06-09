Москва9 июн Вести.В аэропорту Сочи в целях безопасности временно приостановлены полеты. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в MAX

Согласно данным региональной службы РСЧС, режим беспилотной опасности в Краснодарском крае был объявлен вечером 8 июня.

Ранее ночью 9 июня Росавиация также приостановила полеты в аэропорту Калуги на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Калужской области.