Москва31 июл Вести.Аэропорт Сочи временно не обслуживает рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Краснодаре и в нескольких районах Кубани был объявлен режим ракетной опасности. В связи с этим, Росавиация предупредила, что в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуется уточнять статус вылета или прилета через онлайн-табло.