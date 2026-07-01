В 12 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность Беспилотную опасность объявили на территории 12 районов Краснодарского края

Москва31 июл Вести.В 12 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский районы отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края в МАХ

Жителей региона призывают оставаться бдительными и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что 30 июля ВСУ атаковали порт Тамань в Краснодарском крае. В результате атаки БПЛА есть пострадавшие и повреждения портовой инфраструктуры.