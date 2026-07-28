В 12 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность

На территории Краснодарского края введен режим беспилотной опасности В 12 районах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность

Москва28 июл Вести.В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный главк МЧС в MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы уточняется в мессенджере

Ранее сообщалось об угрозе беспилотной опасности на территории Туапсинского округа, Сочи и Абинского района.