Москва28 июлВести.В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный главк МЧС в MAX.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районыуточняется в мессенджере
Ранее сообщалось об угрозе беспилотной опасности на территории Туапсинского округа, Сочи и Абинского района.