В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность в 14 районах Режим беспилотной опасности введен на территории Краснодарского края

Москва28 июл Вести.Ночью 28 июля в четырнадцати районах Краснодарского крае объявлена беспилотная опасность из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы", — отметила пресс-служба МЧС Краснодарского края в МАХ.

Позже стало известно, что существует угроза беспилотной опасности на территории еще трех районов: Туапсинский округ, Сочи и Абинский район.