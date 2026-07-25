В Краснодарском крае объявлена угроза БПЛА в девяти муниципалитетах

На Кубани в девяти муниципалитетах объявили беспилотную опасность В Краснодарском крае объявлена угроза БПЛА в девяти муниципалитетах

Москва25 июл Вести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территориях нескольких муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Опасность действует в Абинском, Крымском, Северском, Темрюкском и Туапсинском районах, а также в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский, Туапсинский, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Горячий Ключ. 25.07.2026 говорится в публикации

Жителей призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Об отмене режима будет сообщено дополнительно.