Москва25 июлВести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территориях нескольких муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Опасность действует в Абинском, Крымском, Северском, Темрюкском и Туапсинском районах, а также в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский, Туапсинский, г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, г. Горячий Ключ. 25.07.2026говорится в публикации
Жителей призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Об отмене режима будет сообщено дополнительно.