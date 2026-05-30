Москва30 маяВести.В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приложение МЧС РФ.
Беспилотная опасность на территории Краснодарского краяговорится в публикации
Отмечается, что в регионе существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.
Жителям рекомендуют уйти с открытых пространств, укрыться в зданиях и держаться подальше от оконных проемов.
Всю актуальную информацию о ситуации экстренные службы будут публиковать дополнительно.
Ранее беспилотную опасность уже объявляли в Ростовской области.