Москва30 маяВести.В Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на приложение МЧС РФ.

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края

Отмечается, что в регионе существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.

Жителям рекомендуют уйти с открытых пространств, укрыться в зданиях и держаться подальше от оконных проемов.

Всю актуальную информацию о ситуации экстренные службы будут публиковать дополнительно.

Ранее беспилотную опасность уже объявляли в Ростовской области.