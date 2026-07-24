В Краснодарском крае объявлена опасность БПЛА в девяти муниципалитетах

В девяти районах Краснодарского края объявили беспилотную опасность В Краснодарском крае объявлена опасность БПЛА в девяти муниципалитетах

Москва24 июл Вести.В Краснодарском крае в девяти муниципальных образованиях объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что режим действует на территориях Ейского, Каневского, Крыловского, Кущевского, Ленинградского, Павловского, Староминского, Тихорецкого и Щербиновского районов.

Беспилотная опасность на территориях муниципальных образований: Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Ленинградский. 24.07.2026 говорится в публикации

Жителей призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.