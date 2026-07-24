В Краснодарском крае сработала воздушная тревога в восьми округах Режим беспилотной опасности введен в восьми округах Краснодарского края

Москва24 июл Вести.На территории восьми муниципальных округов Краснодарского края введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории муниципальных округов: Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Ленинградский говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, ночью 24 июля на территории Краснодарского края опасность атаки БПЛА объявлялась в Геленджике и Анапе.