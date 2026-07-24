Москва24 июлВести.На территории восьми муниципальных округов Краснодарского края введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность на территории муниципальных округов: Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Ленинградскийговорится в канале ведомства на платформе MAX
Как сообщалось ранее, ночью 24 июля на территории Краснодарского края опасность атаки БПЛА объявлялась в Геленджике и Анапе.