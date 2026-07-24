Москва24 июлВести.На территории Анапы вновь включена сирена в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила администрация города-курорта.
Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА. Укройтесь в здании, желательно в помещении без окон - ванной, кладовой, коридоре, подвале, цокольном этаже… Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозыговорится в канале мэрии в мессенджере MAX
Согласно данным, опубликованным в канале администрации, угроза атаки БПЛА была объявлена в Анапе 23 июля в 17.16.