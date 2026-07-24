Из-за угрозы БПЛА в Анапе включена сирена с предупреждением об опасности

В Анапе включили сирену тревоги из-за угрозы БПЛА Из-за угрозы БПЛА в Анапе включена сирена с предупреждением об опасности

Москва24 июл Вести.На территории Анапы вновь включена сирена в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила администрация города-курорта.

Внимание! В городе включена сирена, сохраняется угроза атаки БПЛА. Укройтесь в здании, желательно в помещении без окон - ванной, кладовой, коридоре, подвале, цокольном этаже… Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы говорится в канале мэрии в мессенджере MAX

Согласно данным, опубликованным в канале администрации, угроза атаки БПЛА была объявлена в Анапе 23 июля в 17.16.