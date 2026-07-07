Сирена оповещения из-за угрозы атаки БПЛА вновь звучит в Анапе В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА

Москва7 июл Вести.В Анапе включена сирена системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников, передает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Информация об этом размещена в мессенджере MAX сегодня, 7 июля, в 10.10.

В Анапе включили сирену системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА говорится в публикации краевого оперштаба

Жителям и гостям напомнили о правилах поведения при включении сирен – сигнала "Внимание всем".

Сегодня угроза атаки БПЛА уже действовала в этом городе-курорте и была отменена около 9 утра.