Москва27 июлВести.В Краснодарском крае в 27 муниципальных образованиях объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Кавказский, Тбилисский, Белореченский, Курганинский, Новокубанский, Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский, г. Армавир, Гулькевичский, Успенскийговорится в сообщении ведомства на платформе МАХ
Жителей региона призывают сохранять спокойствие и оставаться бдительными.