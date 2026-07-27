В Краснодарском крае объявлена угроза БПЛА в 27 районах

В 27 районах Краснодарского края объявили беспилотную опасность В Краснодарском крае объявлена угроза БПЛА в 27 районах

Москва27 июл Вести.В Краснодарском крае в 27 муниципальных образованиях объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Белоглинский, Новопокровский, Тихорецкий, Кавказский, Тбилисский, Белореченский, Курганинский, Новокубанский, Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский, г. Армавир, Гулькевичский, Успенский говорится в сообщении ведомства на платформе МАХ

Жителей региона призывают сохранять спокойствие и оставаться бдительными.