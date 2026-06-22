Москва22 июнВести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройствговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрылся для автотранспорта. Согласно данным крымского республиканского главка МЧС России, утром 22 июня на территории полуострова действует режим беспилотной опасности.