В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае

Москва22 июн Вести.Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что Крымский мост временно закрылся для автотранспорта. Согласно данным крымского республиканского главка МЧС России, утром 22 июня на территории полуострова действует режим беспилотной опасности.