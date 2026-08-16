Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

Москва16 авг Вести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет предупредило ведомство в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 16 августа ракетная опасность объявлялась на территории Республики Крым. В настоящее время на полуострове действует режим беспилотной опасности.