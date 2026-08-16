Москва16 авгВести.Режим опасности ракетного удара объявлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщила региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракетпредупредило ведомство в своем канале на платформе MAX
Ранее ночью 16 августа ракетная опасность объявлялась на территории Республики Крым. В настоящее время на полуострове действует режим беспилотной опасности.