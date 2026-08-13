МЧС: в Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность Ракетная опасность объявлялась в 20 районах Краснодарского края

Москва13 авг Вести.Над территорией Краснодарского края объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС. В 20 районах Кубани, в том числе в Краснодаре, была угроза атаки беспилотников.

Ракетная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, муниципальный округ г. Горячий Ключ, г. Краснодар, Славянский, Калининский, Брюховецкий, Выселковский, Динской, Усть-Лабинский, Красноармейский, Кореновский, Тимашевский, Туапсинский округ, муниципальный округ г. Анапа, г. Новороссийск, г. Геленджик, Темрюкский, Крымский, Абинский, Северский районы отметили в ведомстве на платформе МАХ

В ведомстве призвали жителей региона соблюдать осторожность и сохранять спокойствие. Опасность длилась 11 минут — с 1.23 до 1.34.

Ранее сообщалось, что беспилотная опасность угрожает Пензенской области.