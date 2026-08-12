Москва12 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за 12 часов – в период с 08.00 мск до 20.00 мск - 147 украинских беспилотных летательных аппаратов.