Москва22 июн Вести.На территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности из-за возможных воздушных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 22 июня воздушная тревога из-за опасности ударов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена в Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях, а также на территории Крыма.