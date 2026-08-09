В Пензенской области введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области

Москва9 авг Вести.В Пензенской области введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, ночью 9 августа силы противовоздушной обороны обезвредили четыре украинских беспилотника в небе над Тульской областью.