Четыре украинских БПЛА нейтрализованы над Тульской областью

Над Тульской областью нейтрализованы четыре украинских БПЛА Четыре украинских БПЛА нейтрализованы над Тульской областью

Москва9 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Тульской области атаку четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Еще четыре украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

При этом глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасность атаки вражеских БПЛА.

В субботу, 8 августа, в Тульской области силы ПВО уничтожили в общей сложности 25 украинских беспилотников.