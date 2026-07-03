Губернатор Миляев: два украинских БПЛА обезврежены в Тульской области

Силы ПВО нейтрализовали два украинских БПЛА в Тульской области Губернатор Миляев: два украинских БПЛА обезврежены в Тульской области

Москва3 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, в результате вражеской атаки повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

При этом Миляев предупредил, что на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.