Москва3 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нетуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, в результате вражеской атаки повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
При этом Миляев предупредил, что на территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.