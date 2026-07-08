В Тульской области обезврежен украинский беспилотник Губернатор Миляев: украинский БПЛА нейтрализован в Тульской области

Москва8 июл Вести.Ночью 8 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 1 украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

При этом глава Тульской области предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.