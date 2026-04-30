Москва30 апрВести.Ночью 30 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нетпроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.