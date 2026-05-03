Москва3 маяВести.Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата над Тульской областью, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в заявлении
С начала текущих суток воскресенье, 3 мая, губернатор Дмитрий Миляев сообщал об уничтожении в Тульской области девяти неприятельских дронов. Информации о наличии жертв и разрушений не поступало.