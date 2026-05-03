Еще два БПЛА сбиты в небе над Тульской областью

Миляев: над Тульской областью сбиты еще два беспилотника Еще два БПЛА сбиты в небе над Тульской областью

Москва3 мая Вести.Над Тульской областью уничтожены еще два украинских беспилотника, написал губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX сегодня в 7.09. Ранее он сообщал о пяти сбитых дронах противника.

Пострадавших, по его словам, нет.

Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще два украинских беспилотника говорится в публикации

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев и предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.