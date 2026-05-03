Москва3 маяВести.Над Тульской областью уничтожены еще два украинских беспилотника, написал губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере MAX сегодня в 7.09. Ранее он сообщал о пяти сбитых дронах противника.
Пострадавших, по его словам, нет.
Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены еще два украинских беспилотникаговорится в публикации
По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, проинформировал Миляев и предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.