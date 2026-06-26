В Тульской области силы ПВО уничтожили еще два украинских дрона

Под Тулой сбили еще два беспилотника, пострадавших и разрушений нет В Тульской области силы ПВО уничтожили еще два украинских дрона

Москва26 июн Вести.В Тульской области дежурные расчеты ПВО Министерства обороны уничтожили еще два украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Еще 2 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

Глава региона напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.

В регионе сохраняется опасность новых атак беспилотников, добавил Дмитрий Миляев.