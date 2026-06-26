Москва26 июнВести.В Тульской области дежурные расчеты ПВО Министерства обороны уничтожили еще два украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Еще 2 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал Дмитрий Миляев
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.
Глава региона напомнил, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.
В регионе сохраняется опасность новых атак беспилотников, добавил Дмитрий Миляев.