Москва26 июнВести.В небе над Тульской областью расчеты ПВО Министерства обороны РФ сбили еще три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Еще 3 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России

написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о повреждении инфраструктуры и зданий не поступало.

Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.

В регионе все еще сохраняется опасность новых атак беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.