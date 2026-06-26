Москва26 июнВести.В небе над Тульской областью расчеты ПВО Министерства обороны РФ сбили еще три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Еще 3 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписал Дмитрий Миляев
По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о повреждении инфраструктуры и зданий не поступало.
Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.
В регионе все еще сохраняется опасность новых атак беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.