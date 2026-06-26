Над Тульской областью уничтожено еще три беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили еще три беспилотника в Тульской области Над Тульской областью уничтожено еще три беспилотника ВСУ

Москва26 июн Вести.В небе над Тульской областью расчеты ПВО Министерства обороны РФ сбили еще три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Еще 3 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал Дмитрий Миляев

По предварительным данным, никто не пострадал. Информации о повреждении инфраструктуры и зданий не поступало.

Губернатор напомнил жителям, что при обнаружении подозрительных предметов следует немедленно звонить по телефонам экстренных служб - 01, 101, 112.

В регионе все еще сохраняется опасность новых атак беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул Дмитрий Миляев.