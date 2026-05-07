В Тульской области уничтожили 3 дрона ВСУ Силы ПВО уничтожили 3 дрона ВСУ в Тульской области

Москва7 мая Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Враг предпринял попытку атаки с 12.00 до 16.00 мск 7 мая.

Уничтожены 3 украинских беспилотника. Пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере MAX

Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

По данным Министерства обороны РФ, всего за указанный период времени над российскими регионами военнослужащие ВС РФ перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.