Москва7 маяВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью сбили 3 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
Враг предпринял попытку атаки с 12.00 до 16.00 мск 7 мая.
Уничтожены 3 украинских беспилотника. Пострадавших нетнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.
По данным Министерства обороны РФ, всего за указанный период времени над российскими регионами военнослужащие ВС РФ перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.