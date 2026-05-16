Миляев: в Тульской области сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника ликвидированы в Тульской области Миляев: в Тульской области сбили три беспилотника ВСУ

Москва16 мая Вести.Дежурные расчеты ПВО Министерства обороны России сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написал Дмитрий Миляев

Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не повреждены.

Губернатор напомнил, что в регионе сохранятся опасность угрозы атаки дронов.

В случае необходимости жителям следует обращаться по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.