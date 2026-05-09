Миляев: в Тульской области ночью было сбито еще три БПЛА Украины

В Тульской области сбито еще три беспилотника ВСУ Миляев: в Тульской области ночью было сбито еще три БПЛА Украины

Москва9 мая Вести.В воздушном пространстве Тульской области за минувшую ночь было обнаружено и уничтожено еще три украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

В результате налета на область ударной техники Украины пострадавших не зафиксировано.

Прошедшей ночью еще три украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России написал Миляев в MAX

Согласно его предварительным сведениям, разрушений зданий и инфраструктуры в регионе также не произошло.

Ранее губернатор также сообщал о восьми сбитых БПЛА противника. Общее число уничтоженных единиц ударной техники составило 11 единиц за ночь.