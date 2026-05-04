Москва4 маяВести.В воздушном пространстве Тульской области уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Сообщение об этом он опубликовал в своем канале в MAX.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще шесть украинских беспилотниковговорится в сообщении главы области
Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет. Также, согласно предварительной информации, не зафиксировано и разрушений зданий и инфраструктуры.
Режим беспилотной опасности в Тульской области продолжает сохраняться.