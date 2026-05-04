В Тульской области сбиты еще 6 БПЛА Украины Миляев: ПВО Минобороны России уничтожила еще 6 украинских беспилотников

Москва4 мая Вести.В воздушном пространстве Тульской области уничтожены еще шесть беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Сообщение об этом он опубликовал в своем канале в MAX.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще шесть украинских беспилотников говорится в сообщении главы области

Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет. Также, согласно предварительной информации, не зафиксировано и разрушений зданий и инфраструктуры.

Режим беспилотной опасности в Тульской области продолжает сохраняться.