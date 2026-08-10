Москва10 авгВести.В воздушном пространстве Тульской области был зафиксирован налет боевой техники ВСУ. Пять беспилотных летательных аппаратов Украины были уничтожены, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны Россиинаписано в канале главы области в MAX
Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Также, согласно предварительным сведениям, не зафиксированы и повреждения зданий и инфраструктуры.
Режим беспилотной опасности продолжает сохраняться в Тульской области.