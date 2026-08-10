В Тульской области сбиты 5 украинских БПЛА Миляев: подразделения ПВО уничтожили 5 беспилотников ВСУ в Тульской области

Москва10 авг Вести.В воздушном пространстве Тульской области был зафиксирован налет боевой техники ВСУ. Пять беспилотных летательных аппаратов Украины были уничтожены, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.

Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России написано в канале главы области в MAX

Он отметил, что в результате инцидента пострадавших нет. Также, согласно предварительным сведениям, не зафиксированы и повреждения зданий и инфраструктуры.

Режим беспилотной опасности продолжает сохраняться в Тульской области.