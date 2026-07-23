Элементы сбитого БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

В Туле сбиты 5 БПЛА, обломки одного из них обнаружены на балконе дома Элементы сбитого БПЛА обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле

Москва23 июл Вести.В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Пострадавших, по его словам, нет.

В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА говорится в публикации Миляева в MAX

В настоящее время организовано реагирование оперативных служб, проинформировал глава региона. Он также предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.