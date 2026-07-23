Москва23 июлВести.В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пострадавших, по его словам, нет.
В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛАговорится в публикации Миляева в MAX
В настоящее время организовано реагирование оперативных служб, проинформировал глава региона. Он также предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.