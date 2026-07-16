Пять украинских БПЛА сбиты в Тульской области

В Тульской области сбиты 5 украинских БПЛА Пять украинских БПЛА сбиты в Тульской области

Москва16 июл Вести.Ночью 16 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Тульской области атаку пяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Тульской области предупредил, что в регионе по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА.