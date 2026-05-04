Над Тульской областью уничтожен еще один дрон ВСУ

Миляев: еще один беспилотник сбит над Тульской областью Над Тульской областью уничтожен еще один дрон ВСУ

Москва4 мая Вести.Еще один украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над территорией Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано говорится в сообщении

Глава региона напомнил гражданам телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.

Объявленная 3 мая опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил губернатор. Ситуация в воздушном пространстве региона находится под контролем подразделений ПВО Минобороны РФ.