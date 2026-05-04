Москва4 маяВести.Еще один украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над территорией Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированоговорится в сообщении
Глава региона напомнил гражданам телефоны экстренных служб: 01, 101, 112.
Объявленная 3 мая опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил губернатор. Ситуация в воздушном пространстве региона находится под контролем подразделений ПВО Минобороны РФ.